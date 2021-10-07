У Мілані на "Сан-Сіро" відбувся перший півфінальний матч Ліги націй, в якому чинні чемпіони Європи італійці приймали збірну Іспанії.
Матч завершився перемогою іспанців - 2:1.
Перша половина першого тайму залишилася повністю за гостями. Підлеглі Луїса Енріке не тільки тотально володіли м'ячем, але і створювали небезпечні моменти. Один з яких на 17-й хвилині завершився точним ударом Феррана Торреса.
Маркос Алонсо відправив у прорив на фланг Мікеля Оярсабаля, пішов дивовижний крос у штрафну, на який і відгукнувся форвард "Манчестера Сіті" - 1:0.
У гольовий атаці не найкращу позицію зайняли центральні захисники італійців, які бігли обличчям до своїх воріт.
До середини тайму гра вирівнялася і "Скуадра Адзурра" зуміла провести кілька небезпечних атак. Забий Лоренцо Інсіньє гол з забійної позиції після передачі Емерсона і не ясно, як би стали розвиватися подальші події. Але, форвард "Наполі" не потрапив в створ воріт.
А на 42-й хвилині сталося непередбачене - другу жовту картку отримав капітан італійців Леонардо Бонуччі і залишив команду догравати матч у меншості.
Іспанці досить швидко чисельну перевагу реалізували. Знову зіграла зв'язка Оярсабаль - Торрес і рахунок на 45+2 хвилині став 2:0.
У другому таймі більшість уболівальників на "Сан-Сіро" чекало чуда, і воно майже прийшло.
Треба віддати належне підлеглим Роберто Манчіні, які не склали зброю, грали агресивно і шукали можливості забити гол.
Це їм вдалося на 83-й хвилині. Федеріко К'єза обікрав в центрі поля Пау Торреса і помчав разом з Лоренцо Пеллегріні на рандеву з голкіпером Унай Симоном - 2:1.
У залишку часу іспанці вирішили вбити час володінням м'ячем, що їм і вдалося.
Сьогодні в матчі Франція - Бельгія визначиться суперник іспанців по фіналу.
Оновлення. Огляд матчу Іспанія - Італія.