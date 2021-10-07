Автор і співавтор голів Ферран Торрес (ліворуч) і Мікель Оярсабаль

У Мілані на "Сан-Сіро" відбувся перший півфінальний матч Ліги націй, в якому чинні чемпіони Європи італійці приймали збірну Іспанії.

Матч завершився перемогою іспанців - 2:1.

Перша половина першого тайму залишилася повністю за гостями. Підлеглі Луїса Енріке не тільки тотально володіли м'ячем, але і створювали небезпечні моменти. Один з яких на 17-й хвилині завершився точним ударом Феррана Торреса.

Маркос Алонсо відправив у прорив на фланг Мікеля Оярсабаля, пішов дивовижний крос у штрафну, на який і відгукнувся форвард "Манчестера Сіті" - 1:0.

У гольовий атаці не найкращу позицію зайняли центральні захисники італійців, які бігли обличчям до своїх воріт.

До середини тайму гра вирівнялася і "Скуадра Адзурра" зуміла провести кілька небезпечних атак. Забий Лоренцо Інсіньє гол з забійної позиції після передачі Емерсона і не ясно, як би стали розвиватися подальші події. Але, форвард "Наполі" не потрапив в створ воріт.

А на 42-й хвилині сталося непередбачене - другу жовту картку отримав капітан італійців Леонардо Бонуччі і залишив команду догравати матч у меншості.

Іспанці досить швидко чисельну перевагу реалізували. Знову зіграла зв'язка Оярсабаль - Торрес і рахунок на 45+2 хвилині став 2:0.

У другому таймі більшість уболівальників на "Сан-Сіро" чекало чуда, і воно майже прийшло.

Треба віддати належне підлеглим Роберто Манчіні, які не склали зброю, грали агресивно і шукали можливості забити гол.

Це їм вдалося на 83-й хвилині. Федеріко К'єза обікрав в центрі поля Пау Торреса і помчав разом з Лоренцо Пеллегріні на рандеву з голкіпером Унай Симоном - 2:1.

У залишку часу іспанці вирішили вбити час володінням м'ячем, що їм і вдалося.

Сьогодні в матчі Франція - Бельгія визначиться суперник іспанців по фіналу.

Оновлення. Огляд матчу Іспанія - Італія.