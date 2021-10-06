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Батько і тренер Лопеса виставив Ломаченку неприйнятні умови реваншу

Лопес-старший хоче, щоб українець змінив вагову категорію.

Батько і тренер Лопеса виставив Ломаченку неприйнятні умови реваншу

Батько абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса (16-0, 12 KO) Теофімо Лопес-старший, який одночасно є тренером сина, в ефірі подкасту The Schmozone заявив, що реванш Лопеса-молодшого з колишнім лідером дивізіону Василем Ломаченком ( 15-2, 11 КО) можливий, лише якщо українець змінить вагову категорію.

"Ми не будемо битися з Ломою, якщо він не підніметься в першу напівсередню вагу. Ми виступаємо в легкій вазі вже сім чи вісім років", - наголосив Лопес-старший.

Нагадаємо, 17 жовтня 2020 року Ломаченко одностайним рішенням суддів програв Лопесу. Улітку цього року українець відновив репутацію, в односторонньому поєдинку нокаутувавши досить сильного японця Масаєсі Накатані (20-2, 13 KO).

Наступний поєдинок "Лома" проведе проти Річарда Коммі, перемога над яким теоретично дозволить Василю знову вийти на Лопеса.

Але, швидше за все, це Лопес змінить вагову категорію, щоб не битися з українцем.

Григорій МухінГригорій Мухін
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