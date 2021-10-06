Глава UFC різко розкритикував організаторів кулачних боїв

Президент UFC Дана Вайт засмучений, але не здивований через трагічну смерть бійця ліги кулачних боїв Bare Knuckle FC Джастіна Торнтона, який помер після поразки нокаутом у поєдинку, що відбувся 20 серпня в США.

"По-перше, хтось шокований цим? Я маю на увазі, що це кулачні бої. Я не великий фанат цього. Я сказав би, що мене турбує, коли я бачу, як деякі наші бійці йдуть звідси туди. Тоді я думаю: "Боже мій", - цитує Вайта mmafighting.com.

"Ми проводимо бої більше ніж 25 років. Я організував понад 7000 поєдинків, і в UFC ні в кого не було серйозних травм. Щороку ми витрачаємо понад 20 млн доларів на спортивну медицину. 20 млн на рік йдуть на здоров'я і добробут спортсменів. 25 відсотків наших бійців ми відправляємо до фахівців. У результаті за останні 20 років ми виявили 10 спортсменів, у яких були медичні проблеми, які становлять загрозу їхньому життю. Їм не слід було битися. Але якби вони виступали не в UFC, то, ймовірно, билися б і померли", - зазначив президент UFC.

"Тож нас навіть не слід згадувати в одному контексті з кулачними боями. Це два абсолютно різні світи. Дуже шкода чути, що цей хлопець помер, але ви ніколи не побачите, як інші організації так само ставляться до здоров'я, безпеки та медичного тестування бійців, як ми", - додав глава промоушну.

Нагадаємо, у своєму першому і останньому поєдинку Торнтона вже на 19-й секунді відправив у нокаут Діллон Клеклер, після чого спортсмена негайно доставили в медичний центр.

Повідомляють, що Торнтон був частково паралізований після бою і боровся з інфекцією, спричиненою травмою спинного мозку, помер від травм.