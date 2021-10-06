Освистування фанами футболістів під час матчу "Спарта" - "Рейнджерс" УЄФА вважає образою

УЄФА почав розслідування подій матчу другого туру Ліги Європи між чеською "Спартою" і "Рейнджерс" (1:0).

Керівний орган європейського футболу заявив, що досліджує "потенційні дискримінаційні інциденти" під час цього поєдинку, повідомляє Sky Sports.

Нагадаємо, уболівальникам празького клубу заборонили відвідувати стадіон "Летна" після расистських образ гравця "Монако" Орельєна Тчуамені в серпні в рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, але близько 10 тисяч школярів у супроводі дорослих були допущені до відвідування матчу проти шотландського клубу.

Гру затьмарило освистування чорношкірих гравців "Рейнджерс". При цьому Глена Камара, який у березні зазнав расистських образ з боку гравця празької "Славії" Ондрея Куделя, освистували гучніше за інших.

На це звернули увагу в УЄФА.

"Відповідно до статті 31 (4) Дисциплінарного регламенту УЄФА, був призначений інспектор УЄФА з етики та дисципліни для проведення дисциплінарного розслідування потенційних дискримінаційних інцидентів, що, імовірно, сталися під час матчу групового етапу Ліги Європи УЄФА 2021/22 між "Спартою" Прага і ФК "Рейнджерс", зіграного 30 вересня 2021 року", - йдеться в заяві УЄФА.