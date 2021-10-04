Прем'єр австралійського штату Вікторія пригрозив Джоковичу недопуском до Australian Open через відмову від вакцинації

Стартовий турнір "Великого шолома" сезону-2022 може втратити першу ракетку світу Новака Джоковича.

Це випливає із заяви прем'єра австралійського штату Вікторія Дена Ендрюса. У ньому Ендрюс зазначив, що сербського тенісиста можуть не пустити на Відкритий чемпіонат Австралії.

"Титули нікого не захистять. Єдиний титул, який може захистити, - прийняття першої та другої доз вакцини", - наводить слова прем'єра Tennis World USA.

Напередодні з'явилася інформація, що уряд штату Вікторія увів вимогу про обов'язкову вакцинацію до середини листопада для працівників деяких галузей і сфер життя. Постанова зачіпає професійний спорт.

Раніше Джокович висловив недовіру до ідеї обов'язкової вакцинації від коронавірусу.

Australian Open-2022 має пройти з 17 по 30 січня.