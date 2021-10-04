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Прем'єр австралійського штату Вікторія пригрозив Джоковичу недопуском до Australian Open через відмову від вакцинації

Перша ракетка світу може пропустити мейджор.

Прем'єр австралійського штату Вікторія пригрозив Джоковичу недопуском до Australian Open через відмову від вакцинації
Новак Джокович
Фото: EPA/UPG

Стартовий турнір "Великого шолома" сезону-2022 може втратити першу ракетку світу Новака Джоковича.

Це випливає із заяви прем'єра австралійського штату Вікторія Дена Ендрюса. У ньому Ендрюс зазначив, що сербського тенісиста можуть не пустити на Відкритий чемпіонат Австралії.

"Титули нікого не захистять. Єдиний титул, який може захистити, - прийняття першої та другої доз вакцини", - наводить слова прем'єра Tennis World USA.

Напередодні з'явилася інформація, що уряд штату Вікторія увів вимогу про обов'язкову вакцинацію до середини листопада для працівників деяких галузей і сфер життя. Постанова зачіпає професійний спорт.

Раніше Джокович висловив недовіру до ідеї обов'язкової вакцинації від коронавірусу.

Australian Open-2022 має пройти з 17 по 30 січня.

Григорій МухінГригорій Мухін
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