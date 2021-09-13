У Нью-Йорку завершився 141-й розіграш щорічного професійного тенісного турніру серії "Великого шолома" US Open.

У фіналі чоловічого одиночного розряду зустрілися перша і друга ракетки світу Новак Джокович і Данило Медведєв відповідно.

Перемогу в трьох партіях з однаковим рахунком 6:4 здобув росіянин, вигравши перший в своїй кар'єрі турнір "Великого шолома".

Медведєв став четвертим російським чемпіоном US Open.

У свою чергу серб не зміг повторити рекорд легендарного австралійця Родні Лейвера, який в 1969 році в перший і, поки, єдиний раз з усіх тенісистів Відкритої ери виграв календарний БШ.

Джокович в 2021 році виграв три мейджора за винятком Відкритого чемпіонату США.