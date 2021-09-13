Данілов заявив, що українцям варто позбавитися кирилиці і перейти на латиницю
Данілов заявив, що українцям варто позбавитися кирилиці і перейти на латиницю
Під Києвом знайшли тіло судді Печерського райсуду Віталія Писанця, – ЗМІ
Під Києвом знайшли тіло судді Печерського райсуду Віталія Писанця, – ЗМІ
Поліція підтвердила смерть судді з Києва (оновлено)
Поліція підтвердила смерть судді з Києва (оновлено)
На Харківщині потонув мікробус з людьми всередині
На Харківщині потонув мікробус з людьми всередині
У Києві сталася аварія за участю 9 авто, є постраждалі
У Києві сталася аварія за участю 9 авто, є постраждалі
Зеленський нагородив орденами колег по серіалу "Слуга народу"
Зеленський нагородив орденами колег по серіалу "Слуга народу"
Секретар РНБО: у нас з’явилася одна жінка-олігарх
Секретар РНБО: у нас з’явилася одна жінка-олігарх
ФБР опублікувало перший з розсекречених документів щодо терактів 11 вересня
ФБР опублікувало перший з розсекречених документів щодо терактів 11 вересня
США забрали свою систему ПРО та батареї Patriot із Саудівської Аравії
США забрали свою систему ПРО та батареї Patriot із Саудівської Аравії
ГоловнаСпорт

Медведєв не дозволив Джоковичу повторити рекорд і виграти календарний "Великий шолом"

Росіянин виграв US Open.

Медведєв не дозволив Джоковичу повторити рекорд і виграти календарний "Великий шолом"
Данило Медведєв
Фото: EPA/UPG

У Нью-Йорку завершився 141-й розіграш щорічного професійного тенісного турніру серії "Великого шолома" US Open.

У фіналі чоловічого одиночного розряду зустрілися перша і друга ракетки світу Новак Джокович і Данило Медведєв відповідно.

Перемогу в трьох партіях з однаковим рахунком 6:4 здобув росіянин, вигравши перший в своїй кар'єрі турнір "Великого шолома".

Медведєв став четвертим російським чемпіоном US Open.

У свою чергу серб не зміг повторити рекорд легендарного австралійця Родні Лейвера, який в 1969 році в перший і, поки, єдиний раз з усіх тенісистів Відкритої ери виграв календарний БШ.

Джокович в 2021 році виграв три мейджора за винятком Відкритого чемпіонату США.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також