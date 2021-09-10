Світоліна вперше за півтора року повернеться в топ-4 світового рейтингу

Перша ракетка України Еліна Світоліна після оновлення рейтингу WTA в понеділок, 13 вересня, знову стане 4-ою ракеткою світу.

26-річна одеситка обійде в рейтингу японку Наомі Осаку, яка на US Open-2021 вилетіла вже в третьому раунді, програвши майбутньої фіналістці 19-річній Лейлі Фернандес - 5:7, 7:6 (7-2), 4:6.

У свою чергу, Світоліна на американському мейджоре дійшла до чвертьфіналу, де програла все тієї ж Фернандес – 3:6, 6:3, 6:7 (5-7).

Відзначимо, що попередній раз Еліна була в топ-4 в лютому 2020 го року. З тих пір вище п'ятого місця українка не піднімалася. Особистий рекорд тенісистки – третє місце.