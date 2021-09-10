Шмигаль підписав розпорядження про підготовку передачі Костелу святого Миколая Римо-католицькій громаді, – джерела
Шмигаль підписав розпорядження про підготовку передачі Костелу святого Миколая Римо-католицькій громаді, – джерела
Голова Запорізької ОДА запропонував виставити Росії рахунок за зірваний медузами курортний сезон
Голова Запорізької ОДА запропонував виставити Росії рахунок за зірваний медузами курортний сезон
Чужа наука. Історії вчених, що поїхали з України
Чужа наука. Історії вчених, що поїхали з України
Гравці збірних Польщі та Англії влаштували бійку під час матчу кваліфікації ЧС-2022
Гравці збірних Польщі та Англії влаштували бійку під час матчу кваліфікації ЧС-2022
Выборы: рискнуть или перенести?
Выборы: рискнуть или перенести?
Яким був Молитовний сніданок 2021
Яким був Молитовний сніданок 2021
Депутати Гео Лерос та Микола Тищенко побилися в Раді
Депутати Гео Лерос та Микола Тищенко побилися в Раді
ВР схвалила в першому читанні законопроєкт, що унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво
ВР схвалила в першому читанні законопроєкт, що унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво
​Арахамія закликав відсторонити Тищенка та Лероса від засідань Ради за бійку
​Арахамія закликав відсторонити Тищенка та Лероса від засідань Ради за бійку
ГоловнаСпорт

Світоліна вперше за півтора року повернеться в топ-4 світового рейтингу

Еліна дійшла до чвертьфіналу US Open.

Світоліна вперше за півтора року повернеться в топ-4 світового рейтингу
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Перша ракетка України Еліна Світоліна після оновлення рейтингу WTA в понеділок, 13 вересня, знову стане 4-ою ракеткою світу.

26-річна одеситка обійде в рейтингу японку Наомі Осаку, яка на US Open-2021 вилетіла вже в третьому раунді, програвши майбутньої фіналістці 19-річній Лейлі Фернандес - 5:7, 7:6 (7-2), 4:6.

У свою чергу, Світоліна на американському мейджоре дійшла до чвертьфіналу, де програла все тієї ж Фернандес – 3:6, 6:3, 6:7 (5-7).

Відзначимо, що попередній раз Еліна була в топ-4 в лютому 2020 го року. З тих пір вище п'ятого місця українка не піднімалася. Особистий рекорд тенісистки – третє місце.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також