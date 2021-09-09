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Магучіх і Ласіцкене знову сфотографувалися разом: їхнє фото на Олімпіаді-2020 викликало скандал

Спортсменки знову змагалися за перемогу.

Магучіх і Ласіцкене знову сфотографувалися разом: їхнє фото на Олімпіаді-2020 викликало скандал
Ярослава Магучіх
Фото: Twitter

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх знову сфотографувалася разом з олімпійською чемпіонкою, росіянкою Марією Ласіцкене.

Це сталося на фіналі Діамантової ліги, який напередодні пройшов у швейцарському Цюріху.

Австралійська легкоатлетка Елінор Паттерсон опублікувала у себе в Instagram фотографію з цих змагань. На знімку Ласіцкене і Магучіх стоять поруч один з одним.

Відзначимо, в Цюріху росіянка знову випередила українку.

Нагадаємо, після завершення змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді в Токіо Ласіцкене і Магучіх сфотографувалися разом, що викликало в Україні не тільки спортивний резонанс.

Після повернення Магучіх на батьківщину зі спортсменкою провели бесіду в Міністерстві оборони України, а вболівальники розкритикували легкоатлетку в соцмережах.

Григорій МухінГригорій Мухін
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