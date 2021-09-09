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Президент ФІФА зізнався, що в футболі дуже багато безглуздих матчів збірних

Джанні Інфантіно дав відверте інтерв'ю.

Президент ФІФА зізнався, що в футболі дуже багато безглуздих матчів збірних
Джанні Інфантіно
Фото: twitter.com/FIFAcom/

Президент FIFA Джанні Інфантіно прокоментував часті перерви в клубному сезоні на матчі національних збірних.

"Ситуація зі статус-кво в календарі збірних показує, що ми досягли певних меж. Стан справ з викликом гравців у збірні, яка посилюється вірусом, показує, як складно футболістам їздити з країни в країну, з континенту на континент", - заявив Інфантіно в інтерв'ю Sky Sports.

"!Вони починають сезон в Європі, тому їдуть і грають за збірну, повертаються в клуб, грають там кілька матчів - і знову в збірну, на інший континент, в інший часовий пояс", - додав президент ФІФА.

"Це шкідливо і для здоров'я футболістів, і для турнірів. Занадто багато безглуздих матчів. Нам потрібно подумати, що ще можна зробити. У нас повинна бути проста і зрозуміла система, яку всі розуміють", - зазначив високопосадовець.

Ситуацію ускладнюють правила перетину кордонів, адже законодавство деяких країн зобов'язує приїжджих відбувати карантин. Як це було в недавньому матчі кваліфікації ЧС-2022 Бразилія - Аргентина, який закінчився скандалом.

Клуби АПЛ з цієї причини відмовилися відпускати латиноамериканських футболістів грати за збірні своїх країн.

ФІФА, в свою чергу, дискваліфікувала гравців на 5 днів, через що вони пропустять найближчий тур чемпіонату Англії і матчі Ліги чемпіонів.

Григорій МухінГригорій Мухін
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