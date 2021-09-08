Дружина Міхаеля Шумахера дала інтерв'ю про нинішній стан чоловіка

Дружина 7-разового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера Корінна розповіла про стан чоловіка, який продовжує тривалий відновлювальний процес після важкої травми головного мозку, яку він отримав в грудні 2013 року на гірськолижному курорті.

"Звичайно, мені не вистачає Міхаеля. Я сумую за ним буквально кожен день. Але, звичайно, його бракує не мені одній: діти, родина, його батько, все теж дуже нудьгують. Але Міхаель тут, з нами. Інший, але він все ще тут, і це надає нам сили. В даний час він продовжує проходити терапію", - наводить слова Корінни RaceFans.

"Ми робимо все від нас залежне, щоб Міхаелю стало краще, щоб йому було комфортно, і щоб він просто відчував, що ми поруч. Хочу підкреслити, що буду робити все, що зможу. Ми всі будемо", - запевнила дружина Міхаеля.

"Ми намагаємося жити як звичайна родина - так, як Міхаель завжди любив і продовжує любити. "Приватне - означає особисте", - так завжди говорив він. Для мене дуже важливо, щоб він міг продовжувати жити своїм особистим життям і отримувати від неї задоволення. Раніше Міхаель завжди захищав нас, тепер ми захищаємо Міхаеля", - додала Корінна.

Відзначимо, інтерв'ю з дружиною Шумахера вийшло в рамках документального фільму, присвяченого Міхаелю, знятого стріменговим сервісом Netflix.