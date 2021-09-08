Поліція розслідує зникнення $761 тис. депозиту Києво-Печерської Лаври
Поліція розслідує зникнення $761 тис. депозиту Києво-Печерської Лаври
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
Геннадій Москаль: «Ми могли б вже зараз бути під протекторатом Російської Федерації»
Геннадій Москаль: «Ми могли б вже зараз бути під протекторатом Російської Федерації»
Матір депутата зі "Слуги народу" за час його роботи в Раді купила дві квартири, будинок і "теслу"
Матір депутата зі "Слуги народу" за час його роботи в Раді купила дві квартири, будинок і "теслу"
Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
Прохідний бар'єр у Раду зараз точно подолали б тільки чотири партії, - опитування
Прохідний бар'єр у Раду зараз точно подолали б тільки чотири партії, - опитування
"Слуга народу" відмовилася висувати свого кандидата на виборах мера Харкова
"Слуга народу" відмовилася висувати свого кандидата на виборах мера Харкова
"Операцію готували 18 місяців за підтримки США", – СNN випустив розслідування про справу "вагнерівців"
"Операцію готували 18 місяців за підтримки США", – СNN випустив розслідування про справу "вагнерівців"
Маркарова пояснила, чому Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО
Маркарова пояснила, чому Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО
ГоловнаСпорт

Дружина Міхаеля Шумахера дала інтерв'ю про нинішній стан чоловіка

Вийшов документальний фільм про 7-разового чемпіона Формули-1.

Дружина Міхаеля Шумахера дала інтерв'ю про нинішній стан чоловіка
Міхаель и Корінна Шумахер
Фото: EPAUPG

Дружина 7-разового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера Корінна розповіла про стан чоловіка, який продовжує тривалий відновлювальний процес після важкої травми головного мозку, яку він отримав в грудні 2013 року на гірськолижному курорті.

"Звичайно, мені не вистачає Міхаеля. Я сумую за ним буквально кожен день. Але, звичайно, його бракує не мені одній: діти, родина, його батько, все теж дуже нудьгують. Але Міхаель тут, з нами. Інший, але він все ще тут, і це надає нам сили. В даний час він продовжує проходити терапію", - наводить слова Корінни RaceFans.

"Ми робимо все від нас залежне, щоб Міхаелю стало краще, щоб йому було комфортно, і щоб він просто відчував, що ми поруч. Хочу підкреслити, що буду робити все, що зможу. Ми всі будемо", - запевнила дружина Міхаеля.

"Ми намагаємося жити як звичайна родина - так, як Міхаель завжди любив і продовжує любити. "Приватне - означає особисте", - так завжди говорив він. Для мене дуже важливо, щоб він міг продовжувати жити своїм особистим життям і отримувати від неї задоволення. Раніше Міхаель завжди захищав нас, тепер ми захищаємо Міхаеля", - додала Корінна.

Відзначимо, інтерв'ю з дружиною Шумахера вийшло в рамках документального фільму, присвяченого Міхаелю, знятого стріменговим сервісом Netflix.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також