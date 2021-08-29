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Дощ зірвав гонку Формули-1 в Бельгії

Пілоти проїхали два кола за машиною безпеки і отримали половину очок.

Фото: EPA/UPG

Гран-прі Бельгії 2021 року став найкоротшим в історії Формули-1. Через дощ на трасі "Спа-Франкоршам" пілоти проїхали два кола за машиною безпеки і отримали за це половину очок.

Гонщики фінішували в такому ж порядку, як і стартували, за виключенням Серхіо Переса - мексиканець вилетів під час виїзду на стартову решітку, зайнявши у підсумку останнє місце.

Перемогу на гран-прі одержав пілот Red Bull Racing Макс Ферстаппен, який напередодні виграв кваліфікацію.

Другим завдяки сенсаційному успіху в суботу став гонщик Williams Джордж Рассел. Це його найкращий результат в кар'єрі, а для команди - перший подіум з 2017 року, коли на гран-прі Азербайджану третім став Ленс Стролл.

На третьому місці опинився лідер чемпіонату Льюїс Гамільтон з Mercedes.

Також в очках приїхали Даніель Ріккардо (McLaren), Себастьян Феттель (Aston Martin), Пьєр Гаслі (AlphaTauri), Естебан Окон (Alpine), Шарль Леклер (Ferrari), Ніколас Латіфі (Williamns) та Карлос Сайнс (Ferrari), який отримав всього пів очка.

Фото: twitter.com/F1

В загальному заліку лідирують Гамільтон (202,5), Ферстаппен (199,5), Норріс (113), Боттас (108), Перес (104), Сайнс (83,5), Леклер (82), Ріккардо (56), Гаслі (54) та Окон (42).

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