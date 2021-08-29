Дощ зірвав гонку Формули-1 в Бельгії

Гран-прі Бельгії 2021 року став найкоротшим в історії Формули-1. Через дощ на трасі "Спа-Франкоршам" пілоти проїхали два кола за машиною безпеки і отримали за це половину очок.
Гонщики фінішували в такому ж порядку, як і стартували, за виключенням Серхіо Переса - мексиканець вилетів під час виїзду на стартову решітку, зайнявши у підсумку останнє місце.
Перемогу на гран-прі одержав пілот Red Bull Racing Макс Ферстаппен, який напередодні виграв кваліфікацію.
Другим завдяки сенсаційному успіху в суботу став гонщик Williams Джордж Рассел. Це його найкращий результат в кар'єрі, а для команди - перший подіум з 2017 року, коли на гран-прі Азербайджану третім став Ленс Стролл.
На третьому місці опинився лідер чемпіонату Льюїс Гамільтон з Mercedes.
Також в очках приїхали Даніель Ріккардо (McLaren), Себастьян Феттель (Aston Martin), Пьєр Гаслі (AlphaTauri), Естебан Окон (Alpine), Шарль Леклер (Ferrari), Ніколас Латіфі (Williamns) та Карлос Сайнс (Ferrari), який отримав всього пів очка.
В загальному заліку лідирують Гамільтон (202,5), Ферстаппен (199,5), Норріс (113), Боттас (108), Перес (104), Сайнс (83,5), Леклер (82), Ріккардо (56), Гаслі (54) та Окон (42).