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Через зливу у Києві закрили один із вестибюлів станції метро "Героїв Дніпра" на синій гілці.

"Для уникнення підтоплення через негоду перший вестибюль станції Героїв Дніпра зачинено на вхід та вихід. Вестибюль #2 станції «Героїв Дніпра» продовжує працювати на вхід та вихід для пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Це другий подібний випадок за останні кілька тижнів. 19 липня Київ після тривалої спеки накрила сильна злива, внаслідок якої вода потрапила на дві станції метро: "Берестейську" та "Академмістечку".

Підтоплення було настільки значним, що у переході до станції "Берестейська" довелося зачинити гермозатвор.

Нагадаємо, що вхід на "Героїв Дніпра" знаходиться в торговому центрі "Оазис", який побудували прямо над станцією кілька років тому.