Оксана Забужко: «Історія війни за книжковий ринок – дзеркало нашої війни за Незалежність»
Оксана Забужко: «Історія війни за книжковий ринок – дзеркало нашої війни за Незалежність»
​Підсумки візиту патріарха Варфоломія: геополітичні моделі православ’я, навернення Зеленського та психологічні комплекси РПЦ
​Підсумки візиту патріарха Варфоломія: геополітичні моделі православ’я, навернення Зеленського та психологічні комплекси РПЦ
В МЗС відповіли на заяву президентки Естонії щодо перспектив членства України в ЄС
В МЗС відповіли на заяву президентки Естонії щодо перспектив членства України в ЄС
Гроші не грають у футбол, а от великі гроші…
Гроші не грають у футбол, а от великі гроші…
Чи використовуватиме ІДІЛ Росія для дестабілізації Афганістану? Впевнений, так і буде – посол Серватюк
Чи використовуватиме ІДІЛ Росія для дестабілізації Афганістану? Впевнений, так і буде – посол Серватюк
Голова Комітету арбітрів Федерації футболу України потрапив у ДТП
Голова Комітету арбітрів Федерації футболу України потрапив у ДТП
Міністр фінансів назвав наслідки відмови від добровільного декларування
Міністр фінансів назвав наслідки відмови від добровільного декларування
Біля Криту затонуло судно з 7 тис. тоннами української пшениці
Біля Криту затонуло судно з 7 тис. тоннами української пшениці
Укрзалізниця зробила виставку нових вагонів на вокзалі "Київ-Пасажирський"
Укрзалізниця зробила виставку нових вагонів на вокзалі "Київ-Пасажирський"
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві через зливу затопило вхід до станції метро "Героїв Дніпра"

Один із вестибюлів довелося закрити.

Фото: facebook.com/miss.gala1002

Через зливу у Києві закрили один із вестибюлів станції метро "Героїв Дніпра" на синій гілці.

"Для уникнення підтоплення через негоду перший вестибюль станції Героїв Дніпра зачинено на вхід та вихід. Вестибюль #2 станції «Героїв Дніпра» продовжує працювати на вхід та вихід для пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Це другий подібний випадок за останні кілька тижнів. 19 липня Київ після тривалої спеки накрила сильна злива, внаслідок якої вода потрапила на дві станції метро: "Берестейську" та "Академмістечку".

Підтоплення було настільки значним, що у переході до станції "Берестейська" довелося зачинити гермозатвор.

Нагадаємо, що вхід на "Героїв Дніпра" знаходиться в торговому центрі "Оазис", який побудували прямо над станцією кілька років тому.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також