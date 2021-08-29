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На Донбасі поранили українського військового

Поранений у важкому стані.

На Донбасі поранили українського військового
Фото: ukrinform.ua

У неділю, 29 серпня внаслідок обстрілу окупантами у зоні бойових дій на Донбасі отримав поранення український військовий.

Військовослужбовця поранили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Воїнові надали медичну допомогу, після чого здійснили його аеромедичну евакуацію до лікувального закладу.

Стан здоров'я пораненого українського захисника оцінюється медиками як тяжкий.

“Для припинення вогневої активності ворога наші воїни застосували чергові вогневі засоби”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом суботи, 28 серпня у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню.

В результаті обстрілів 6 військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще 4 – бойові травмування.

Також окупанти обстріляли Авдіївку та Травневе.

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