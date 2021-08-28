В Одесі після ходи за права ЛГБТ сталися зіткнення між правоохоронцями та активістами організації "Традиція і порядок".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Противники ЛГБТ- акції застосували проти поліцейських сльозогінний газ. Під час акції кілька кордонів поліції відмежували учасників від опонентів, тому відтак зіткнень із ЛГБТ-активістами не сталося. Після завершення акції її учасники сіли в автобуси та залишили місце її проведення.

За даними видання, поліція затримала 51 особу, у тому числі – голову одеського міського осередку «ТіП» Іллю Попкова. Затриманих доправили до районного відділку. При цьому одному з учасників контракції під час затримання стало погано, йому викликали швидку.

Зіткнення поліції та активістів "традиція і порядок". Затримано кілька осіб, у тому числі лідера одеського осередка Волю Попкова. Одній людині викликали швидку. pic.twitter.com/M3Ie8z5Vsn — Michael Shtekel (@mishajedi) August 28, 2021

Всього для забезпечення громадського порядку під час ЛГБТ-Прайду залучалися понад 1 тисячу правоохоронців, в тому числі спецпідрозділи. Кількість активістів «Традиції і порядку» правоохоронці оцінюють у близько 200-300 людей.

Поліція Одеської області поки що офіційно не коментувала ці події.є

Нагадаємо, минулого року в Одесі сталися сутички під час маршу на підтримку ЛГБТ-спільноти. Туди також прийшли активісти організації "Традиція і порядок", які збирались провести марш "За сімейні цінності". Вони почали ображати учасників маршу нецензурною лексикою, в результаті між двома групами виникла бійка. Кидали яйця та застосували сльозогінний газ.

Після цього правоохоронці оточили учасників маршу "За сімейні цінності", дехто з них чинив опір.

В результаті неправомірних дій молодих людей до медичного закладу доставили двох поліцейських. Також правоохоронці затримали 16 осіб.