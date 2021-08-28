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143 курсанти Національної академії СБУ склали присягу

Цьогорічний курс носитиме ім’я полковника СБУ, Героя України Дениса Волочаєва, який загинув на сході у 2019 році.

143 курсанти Національної академії СБУ склали присягу
Фото: ssu.gov.ua

143 курсанти Національної академії Служби безпеки України склали Військову присягу на вірність українському народові. Урочиста церемонія відбулася сьогодні у Києві.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"СБУ дбає про інтереси країни щодня. Це важка праця. Часто непублічна, але надзвичайно важлива. Від того, як ми її виконуємо, залежать життя та безпека мільйонів громадян. І я пишаюся тим, що віднині захисників України стало на 143 більше", – привітав першокурсників голова СБУ Іван Баканов.

Він подякував курсантам за зроблений вибір, наголосивши, що в Академію СБУ, на його переконання, вступили патріоти з грунтовними знаннями та щирим бажанням захищати інтереси української держави та її громадян.

Баканов наголосив, що в умовах російської агресії СБУ повинна бути завжди на крок попереду, щоб ефективно протидіяти РФ.

Фото: ssu.gov.ua

"Ми змінюємо підходи до навчання, покращуємо умови, запроваджуємо нові методики. До речі, уперше Академія розпочне навчання за спеціалізацією «кіберзахист». Тож покладаємо на вас великі надії", – зазначив голова СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Оскільки Академія має традицію називати навчальні підрозділи на честь загиблих колег, цьогорічний курс носитиме ім’я полковника СБУ, Героя України Дениса Волочаєва. Він загинув у 2019 році під час виконання бойового завдання на сході.

До курсантів звернулась його мати Галина Волочаєва, котра побажала їм завжди залишатися вірними присязі: "Усі ви різні, але вас об’єднує одне – любов до України".

Нагадаємо, у січні президент Володимир Зеленський звільнив з посади ректора Національної академії СБУ Сергія Кудінова і призначив на його місце Андрія Черняка.

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