Чи використовуватиме ІДІЛ Росія для дестабілізації Афганістану? Впевнений, так і буде – посол Серватюк
Чи використовуватиме ІДІЛ Росія для дестабілізації Афганістану? Впевнений, так і буде – посол Серватюк
Оксана Забужко: «Історія війни за книжковий ринок – дзеркало нашої війни за Незалежність»
Оксана Забужко: «Історія війни за книжковий ринок – дзеркало нашої війни за Незалежність»
Укрзалізниця зробила виставку нових вагонів на вокзалі "Київ-Пасажирський"
Укрзалізниця зробила виставку нових вагонів на вокзалі "Київ-Пасажирський"
МОЗ пообіцяло невакцинованим труднощі, але пізніше
МОЗ пообіцяло невакцинованим труднощі, але пізніше
Ракетна програма України: перспективи і проблеми
Ракетна програма України: перспективи і проблеми
Головний санлікар назвав три місця, де люди найчастіше інфікуються коронавірусом
Головний санлікар назвав три місця, де люди найчастіше інфікуються коронавірусом
Зеленський через туман запізнився на святкування Дня незалежності Молдови
Зеленський через туман запізнився на святкування Дня незалежності Молдови
​Підсумки візиту патріарха Варфоломія: геополітичні моделі православ’я, навернення Зеленського та психологічні комплекси РПЦ
​Підсумки візиту патріарха Варфоломія: геополітичні моделі православ’я, навернення Зеленського та психологічні комплекси РПЦ
Борис Ґудзяк: «Міняти країну треба, владу міняти треба, але я раджу почати з того, що змінити себе»
Борис Ґудзяк: «Міняти країну треба, владу міняти треба, але я раджу почати з того, що змінити себе»
ГоловнаСуспільствоЖиття

​В Одесі відбувся Прайд на підтримку ЛГБТ

Представники організації "Традиція і порядок" намагалися зірвати Ходу.

​В Одесі відбувся Прайд на підтримку ЛГБТ
Фото: dumskaya.net

Сьогодні в Одесі кілька сотень людей - представників ЛГБТ-спільноти та тих, що підтримує боротьбу за рівні права, зібралися на Прайд.

Про це повідомляє місцеве видання "Думська"

Співробітники поліції оточили територію і не пускають не тільки радикалів з організації "Традиція і порядок", які збираються зірвати Ходу, а й звичайних туристів. Перед колонадою встановили арт-об'єкт у вигляді серця, прикрашеного райдужними стрічками. Тут працює відкритий мікрофон, і учасники Прайда діляться своїми історіями.

"Багато боялися повторення торішніх подій і не хотіли приходити. Але по-іншому ми не переборем цей страх", - зазначила голова оргкомітету фестивалю квір-культури "Одеса Прайд-2021" Анна Леонова

"Я сподіваюся, що загрози наших опонентів - це лише гучні слова і наш марш пройде спокійно", - додала вона.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Приблизно о 18:20 колона рушила. Поліція повністю очистила Приморський бульвар від радикалів і заблокувала його з усіх боків. Зазначимо, що поруч проходить фестиваль "Руде місто" зі своєю ходою, що створює додаткові труднощі для правоохоронців.

Колона Прайда зупинилася біля готелю "Лондонський", а їхні опоненти - колона "Традиції і порядку". Коли учасники ЛГБТ-Ходи рухалися по Думській площі, прихильники "ТІП" кинули в їхній бік кілька димових шашок і намагалися прорватися в обхід мерії в бік прокуратури, але їм завадили правоохоронці.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Станом на 19:15 обидві акції завернено. Частину учасників прайду поліція розсадила в автобуси, частина - розійшлися. .

Повідомляється, що поліція затримала трьох людей, які намагалися напасти на учасників Прайда.

Нагадаємо, минулого року в Одесі сталися сутички під час маршу на підтримку ЛГБТ-спільноти. Туди також прийшли активісти організації "Традиція і порядок", які збирались провести марш "За сімейні цінності". Вони почали ображати учасників маршу нецензурною лексикою, в результаті між двома групами виникла бійка. Кидали яйця та застосували сльозогінний газ. 

Після цього правоохоронці оточили учасників маршу "За сімейні цінності", дехто з них чинив опір.

В результаті неправомірних дій молодих людей до медичного закладу доставили двох поліцейських. Також правоохоронці затримали 16 осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також