Сьогодні в Одесі кілька сотень людей - представників ЛГБТ-спільноти та тих, що підтримує боротьбу за рівні права, зібралися на Прайд.

Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

Співробітники поліції оточили територію і не пускають не тільки радикалів з організації "Традиція і порядок", які збираються зірвати Ходу, а й звичайних туристів. Перед колонадою встановили арт-об'єкт у вигляді серця, прикрашеного райдужними стрічками. Тут працює відкритий мікрофон, і учасники Прайда діляться своїми історіями.

"Багато боялися повторення торішніх подій і не хотіли приходити. Але по-іншому ми не переборем цей страх", - зазначила голова оргкомітету фестивалю квір-культури "Одеса Прайд-2021" Анна Леонова

"Я сподіваюся, що загрози наших опонентів - це лише гучні слова і наш марш пройде спокійно", - додала вона.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Приблизно о 18:20 колона рушила. Поліція повністю очистила Приморський бульвар від радикалів і заблокувала його з усіх боків. Зазначимо, що поруч проходить фестиваль "Руде місто" зі своєю ходою, що створює додаткові труднощі для правоохоронців.

Колона Прайда зупинилася біля готелю "Лондонський", а їхні опоненти - колона "Традиції і порядку". Коли учасники ЛГБТ-Ходи рухалися по Думській площі, прихильники "ТІП" кинули в їхній бік кілька димових шашок і намагалися прорватися в обхід мерії в бік прокуратури, але їм завадили правоохоронці.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Станом на 19:15 обидві акції завернено. Частину учасників прайду поліція розсадила в автобуси, частина - розійшлися. .

Повідомляється, що поліція затримала трьох людей, які намагалися напасти на учасників Прайда.

Нагадаємо, минулого року в Одесі сталися сутички під час маршу на підтримку ЛГБТ-спільноти. Туди також прийшли активісти організації "Традиція і порядок", які збирались провести марш "За сімейні цінності". Вони почали ображати учасників маршу нецензурною лексикою, в результаті між двома групами виникла бійка. Кидали яйця та застосували сльозогінний газ.

Після цього правоохоронці оточили учасників маршу "За сімейні цінності", дехто з них чинив опір.

В результаті неправомірних дій молодих людей до медичного закладу доставили двох поліцейських. Також правоохоронці затримали 16 осіб.