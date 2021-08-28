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Вступну кампанію до профтехів продовжили

Бюджетники можуть подавати документи до 1 жовтня.

Вступну кампанію до профтехів продовжили
Фото: Макс Левин

Заклади професійної освіти можуть продовжити прийом документів від вступників на бюджетні місця до 1 жовтня.

Здійснювати додатковий прийом вони зможуть лише в межах ліцензованого обсягу, повідомили у Міносвіти.

Лист, який дозволяє закладам подовжити вступну кампанію, було розіслано на місцеві департаменти та управління освіти.

“Щороку Міністерство надає закладам дозвіл проводити донабір вступників, які виявили бажання вступити на кваліфікованого робітника до закладу профосвіти. Зазвичай ці зарахування тривають упродовж вересня й завершуються в жовтні, коли починається інтенсивне навчання. Варто зауважити, що йдеться не про формування нових груп першокурсників, а про донабір у вже створені групи на вільні місця”, – зазначив заступник Міністра освіти і науки Ігор Гарбарук.

Він також розповів, що МОН вже розпочало підготовку до вступної кампанії 2022 року, зокрема, до закладів профосвіти. Наразі планується оновити Типові правила прийому, передбачивши ситуації, коли вступники відмовляються від паспортів у формі ID-картки.

Крім того, абітурієнти додаватимуть до пакета документів письмову згоду на обробку персональних даних, а члени приймальних комісій, зі свого боку, надаватимуть розписку з переліком отриманих документів.

Нагадаємо, у березні Президент Володимир Зеленський створив Раду з питань розвитку професійно-технічної освіти.

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