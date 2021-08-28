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На Донеччині обмежено рух потягів через обстріл Авдіївки

Працівників станції та пасажирів було евакуйовано в укриття.

На Донеччині обмежено рух потягів через обстріл Авдіївки
Фото: hk.npu.gov.ua

У Донецькій області через обстріл окупантами Авдіївки тимчасово обмежено рух потягів.

Про це повідомили в “Укрзалізниці”.

Працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття. Постраждалих серед залізничників немає.

“З міркувань безпеки впродовж найближчих трьох днів пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть обмеженими маршрутами до станцій Покровськ та Очеретине”, – йдеться у повідомленні.

Так, поїзди № 136 Київ – Авдіївка та № 826 Дніпро – Авдіївка до 30 серпня включно курсуватимуть до Покровська. Пасажирів з Покровська до Авдіївки та зворотно доправлятимуть автобусами.

Рух приміських поїздів до 30 серпня обмежено до станції Очеретине.

Нагадаємо, обстріл Авдіївки розпочався зранку 28 серпня, постраждав український військовий.

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