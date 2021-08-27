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Російські найманці відкривали вогонь із гранатометів і стрілецької зброї біля Новомихайлівки

В результаті обстрілу військовослужбовець.

Російські найманці відкривали вогонь із гранатометів і стрілецької зброї біля Новомихайлівки
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Від початку цієї доби, 27 серпня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано один обстріл з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Так, поблизу Новомихайлівки противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. В результаті обстрілу військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям.

"Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - зазначили в штабі.

Також повідомляється, що піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували 10 гектарів території та передали на знищення 81 вибухонебезпечний предмет.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - запевнили в штабі.

Нагадаємо, за останню добу, 26 серпня, на фронті зафіксували три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Один солдат дістав вогнепальне поранення, але його стан задовільний.

24 серпня на Донбасі загинув командир відділення 74 орб Вячеслав Пітько.

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