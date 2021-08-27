Укрзалізниця відкрила дводенну виставку нових вагонів на вокзалі "Київ-Пасажирський". Про це повідомляє коресподент LB.ua з вокзалу.

На виставці представили поїзд "Штадлер", прототип плацкартного вагону зі шторами, новий вагон виробництва Крюківського заводу, вагон-трансформер (який вже курсує на залізниці) та модернізовані електрички від Київського електровагоноремонтного заводу.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Участь у заході взяли в.о. глави УЗ Олександр Камишін, член правління напрямку пасажирських перевезень Олександр Перцовський і нардеп Роман Грищук ("Слуга народу").

Першим для огляду презентували поїзд "Штадлер", що складається з вагонів першого та другого класу. Нині він проходить випробування на українській залізниці. При цьому для приміських потреб УЗ потрібні дещо інші вагони, без першого класу, але натомість із третім. Якщо ці вагони вирішать закупити, то необхідно замовити 60 штук. Їх планують тримати на балансі створеної Приміської компанії. На сіті-експрес потрібні поїзди, які мають швидку маневреність та призначені для перевезення пасажирів на годину-півтори.

Далі презентували нові купейні вагони від Крюківського вагонобудівного заводу, які розраховані на 10 купе та 40 місць. З нововведень для пасажирів – наявність розетки на 2 usb-порти на кожного пасажира, зменшена верхня полиця, на яку максимально тепер можна покласти лижі, та відсутність рундуків під сидіннями. Вагон обладнаний відеонаглядом, є вбиральня з пеленальним столиком для малюків. Крім того, у вагонах немає килимів і штор, натомість є ролети. Також вирішили залишити відкривачі пляшок у столиках.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Представлені на виставці і не нові вагони-трансформери та відкапіталені у Бахмачі купейні вагони. Відкапіталені – це коли залишають раму, а середину начиняють новими предметами.

Наступним вагоном у виставці був прототип капсульних плацкартних вагонів, де кожне місце відділяється шторою. Для пасажирів також є розетки та світильники. Втім, оскільки це прототип, вагон ще може зазнати змін.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Замикав виставку поїзд Київського електровагоноремонтного заводу, що зараз курсують у Київському кільці. У цих поїздах наявні місця для осіб з інвалідністю, інклюзивні туалети, підйомники, місця для велосипедів. Також у них працює вентиляція та екстрений зв'язок із машиністом.