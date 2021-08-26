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Зеленський надав чинності рішенню РНБО щодо створення в Україні кібервійськ

Документ ініціює низку заходів з метою створення кібервійськ в структурі Міноборони України.

Зеленський надав чинності рішенню РНБО щодо створення в Україні кібервійськ
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимр Зеленський підписав указ, який надає чинності рішенню Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) від 14 травня 2021 року "Про невідкладні заходи щодо кібероборона держави".

Відповідний указ №446/2021 оприлюднений на сайті глави держави.

Документ ініціює низку заходів з метою створення кібервійськ в структурі Міноборони України.

Зокрема, у рішенні РНБО відзначається, що Кабмін повинен невідкладно розрахувати обсяг матеріально-технічних і фінансових ресурсів, необхідних для створення та забезпечення належного функціонування кібервійськ, а також обсяг комплектування особового складу кібервійськ з урахуванням оптимального співвідношення військовослужбовців, працівників Міністерства оборони України, а також зарахованих у запас , резервістів і інших категорій осіб.

"За результатами розрахунків в двомісячний термін розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо створення та функціонування в системі Міністерства оборони України кібервійськ", - йдеться в документі.

У ньому наголошується, що вказане рішення було прийнято для захисту суверенітету держави, забезпечення її обороноздатності, запобігання збройного конфлікту і надання відсічі збройної агресії в кіберпросторі.

Указ президента набирає чинності з дня його опублікування. Згідно з ним, відповідальним за виконання зазначеного рішення РНБО є секретар Ради Олексій Данилов.

Нагадаємо, 21 серпня Зеленський надав чинності рішенню Ради нацбезпеки і оборони від 20 серпня про запровадження персональних обмежувальних санкцій щодо народного депутата Андрія Деркача, засновника видання "Страна" Ігоря Гужви і Анатолія Шарія.

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