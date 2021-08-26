Сьогодні, 26 серпня, в Києві близько 15:00 невідомий чоловік підпалив двері Офісу омбудсмена Людмили Денисової.
Про це повідомляє kievvlast.com.ua.
Зазначається, що чоловік кинув у двері "Коктейлем Молотова". Пожежу було оперативно ліквідовано, постраждали тільки вхідні двері. Серед людей постраждалих немає.
Палій був затриманий поліцейськими під час спроби підпалити також будівлю Верховного суду.
Оновлено. В офісі уповноваженого Верховної Ради з прав людини подтвердили, що під час інциденту ніхто не постртаждав."Сьогодні о 15:10 у будівлю Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зловмисник кинув пляшку з вибуховою сумішшю, внаслідок чого пошкоджено двері приміщення. На щастя, ніхто з працівників та відвідувачів не постраждав. Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів зловмисника вже затримано. При ньому виявлено інші вибухові речовини. Тривають слідчі дії", - йдеться в повідомленні пресслужби Денісової.
Нагадаємо, 24 серпня в центрі Києва чоловік під час урочистостей облив себе невідомою речовиною та підпалив.