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Новий навчальний рік почнеться вчасно і в звичайному режимі, – Шмигаль

Прем'єр закликав освітян вакцинуватися. 

Новий навчальний рік почнеться вчасно і в звичайному режимі, – Шмигаль
Фото: Макс Требухов

Старт нового навчального року розпочнеться вчасно, з 1 вересня, і буде проходити в звичному режимі. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду.

"Країна на "зеленому" рівні, ситуація залишається контрольованою. Це дозволяє розпочати роботу навчальних закладів в звичайному режимі. Навчання має проходити з дотриманням простих протиепідемічних правил. Школи підготовані і мають все необхідне", – запевнив він.

Шмигаль нагадав, що минулого року були ситуації, коли у багатьох школах були спалахи хвороби серед працівників освітніх закладів.

"Тому важливою умовою роботи, яка гарантує безпеку вчитаеля та учня, є власне вакцинація освітян", – додав голова уряду.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів вирішив, що навчальні заклади в областях із жовтим, помаранчевим чи червоним карантинним рівнем епідемічної безпеки зможуть працювати в очному режимі, але тільки якщо там вакциновано 80% персоналу.

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