За програмою Зеленського в Апостоловому модернізували 90-річний корпус школи

Підряднику залишилося провести частину робіт у їдальні, де вже триває підключення електроустаткування.

У місті Апостолове Дніпропетровської області добігають кінця роботи з реконструкції школи №3, розрахованої на 500 учнів. Одну з найстаріших шкіл регіону відновили в ході реалізації програми Президента Володимира Зеленського

Наразі в оновлених класах вже розставляють меблі і закінчують внутрішнє оздоблення. Про це повідомляється на сайті Дніпропетровської ОДА.

"Одразу в двох школах Апостолового приємні зміни. В одній облаштовуємо сучасний стадіон. А в навчальному закладі №3 наближається до завершення оновлення будівлі й подвір’я. Для учнів – яскравий та комфортний освітній простір", - зазначив голова ОДА Валентин Резніченко.

Апостолівська школа №3 складається з трьох корпусів. Упродовж багатьох десятиліть капітальний ремонт у ній не проводився. Наразі ремонтні роботи закінчуються в найстарішому з корпусів, побудованому 90 років тому.

Підряднику залишилося провести частину робіт у їдальні, де вже триває підключення електроустаткування.

Двоповерховий корпус школи №3 складається з 7 навчальних кабінетів, учительської, бібліотеки, малого залу та їдальні. Одночасно із завершенням робіт у харчоблоці закінчується також благоустрій території. За планом, на задньому дворі школи буде висаджено фруктовий сад, за яким зможуть доглядати самі учні та вчителі.

Нагадаємо, у липні за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" у Дніпрі відкрили оновлене приймальне відділення одного із найстарших медичних закладів України – лікарні ім. Мечникова.