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В Одеській області змінився начальник поліції

З Маріуполя в Одесу перевели Миколу Семенишина.

В Одеській області змінився начальник поліції
Фото: mvs.gov.ua

Начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області замість Олега Беха став Микола Семенишин.

Про це повідомила пресслужба облуправління поліції.

Семенишин раніше очолював ГУ НП в Донецькій області.

Він є генералом поліції ІІІ рангу. Служить в органах внутрішніх справ з 1990 року.

У 2010 році пішов на пенсію за вислугою років, але після Революції гідності повернувся в органи. З того часу встиг покерувати міліцією та поліцією в Івано-Франківській, Хмельницькій, Донецькій областях, а відтепер - і в Одеській області.

Олег Бех був начальником Головного управління Національної поліції в Одеській області в квітні 2019 року. В кінці минулого тижня в ефірі одеського "7 каналу" він повідомив, що подав у відставку та завершить працювати на посаді 26 серпня.

Нагадаємо, що у липні в Україні призначили нового міністра внутрішніх справ. На посаду, яку від 2014 року обіймав Арсен Аваков, призначили депутата Верховної Ради Дениса Монастирського.

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