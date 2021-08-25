У Києві відкрилося посольство Ірландії в Україні. Дипломатичне відомство 23 серпня урочисто відкрили заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік та голова МЗС Ірландії Саймон Ковені, інформує пресслужба Міністерства закордонних справ.

"Відкриття посольства Ірландії в Києві створює додаткові можливості для розвитку торговельного співробітництва між нашими країнами і, безсумнівно, сприятиме активізації двосторонньої взаємодії в багатьох галузях, зокрема ІТ-секторі, у сфері інвестицій та освіти", - зазначив Сенік.

Він також звернув увагу на успішну діяльність ірландських компаній CRH і Ryanair в Україні та висловив сподівання на подальше розширення взаємодії бізнесу двох країн.

Ковені, у свою чергу, зазначив, що відкриття посольства в Києві є важливою віхою в розвитку двостороннього співробітництва і є частиною стратегії Global Ireland щодо розширення присутності Ірландії в світі.

19 серпня посол Ірландії в Україні з резиденцією в Києві Тересе Гілі вручила вірчі грамоти президенту України Володимиру Зеленському (до цього часу посол Ірландії в Чехії був акредитований в Україні за сумісництвом). Офіційне відкриття посольства Ірландії в Києві відбулося 23 серпня під час візиту Ковені до України для участі в інавгураційному саміті "Кримської платформи".

Нагадаємо, що Україна та Ірландія встановили дипломатичні відносини 1 квітня 1992 року, але в Києві досі не було окремого посольства, а справами України займалося посольство Ірландії у Чехії.

Україна відкрила посольство в Дубліні ще 2003 року.