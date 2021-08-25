Кучма: "У страшному сні уявити не міг, що тим президентом, який нарешті об’єднає український народ, виявиться Путін"
Кучма: "У страшному сні уявити не міг, що тим президентом, який нарешті об’єднає український народ, виявиться Путін"
Поліція встановила особу чоловіка, який облив зеленкою Порошенка
Поліція встановила особу чоловіка, який облив зеленкою Порошенка
Провокатор кинув зеленкою в Петра Порошенка
Провокатор кинув зеленкою в Петра Порошенка
П'ять президентів України про Незалежність
П'ять президентів України про Незалежність
Президент Володимир Зеленський започаткував нове свято і пропонує зробити його вихідним (оновлено)
Президент Володимир Зеленський започаткував нове свято і пропонує зробити його вихідним (оновлено)
У Києві відбувся парад до 30-ліття незалежності України. Відео
У Києві відбувся парад до 30-ліття незалежності України. Відео
"Талібан" відмовився продовжувати терміни евакуації з Кабула
"Талібан" відмовився продовжувати терміни евакуації з Кабула
Формула незалежності
Формула незалежності
«Рада-30»: «шифр» Зеленського і «не той» Великий Герб
«Рада-30»: «шифр» Зеленського і «не той» Великий Герб
ГоловнаПолітика

Зеленський підвищив у званні нового начальника поліції Києва

Івана Вигівського було призначено на посаду 11 серпня.

Зеленський підвищив у званні нового начальника поліції Києва

Президент Володимир Зеленський підвищив у званні голову Національної поліції Ігоря Клименка та новопризначеного очільника поліції Києва Івана Вигівського.

Відповідний указ №431/2021 від 24 серпня оприлюднено на сайті голови держави.

Відповідно до указу, голові Нацполіції Ігореві Клименку присвоєно спеціальне звання генерала поліції першого рангу, начальнику Головного управління Національної поліції у м. Києві Іванові Виговському - спеціальне звання генерала поліції третього рангу.

Нагадаємо, 11 серпня відбулася зміна керівника поліції Києва. Замість Андрія Крищенка, який займав посаду з 2015 року, призначили Івана Вигівського з Полтави.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також