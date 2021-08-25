Зеленський підвищив у званні нового начальника поліції Києва

Івана Вигівського було призначено на посаду 11 серпня.

Президент Володимир Зеленський підвищив у званні голову Національної поліції Ігоря Клименка та новопризначеного очільника поліції Києва Івана Вигівського.

Відповідний указ №431/2021 від 24 серпня оприлюднено на сайті голови держави.

Відповідно до указу, голові Нацполіції Ігореві Клименку присвоєно спеціальне звання генерала поліції першого рангу, начальнику Головного управління Національної поліції у м. Києві Іванові Виговському - спеціальне звання генерала поліції третього рангу.

Нагадаємо, 11 серпня відбулася зміна керівника поліції Києва. Замість Андрія Крищенка, який займав посаду з 2015 року, призначили Івана Вигівського з Полтави.