Порошенко: боротьбу проти "Північного потоку-2" не можна припиняти, ситуація ще не програна

Він радить "дотягти до вересня і потім у зв’язку зі зміною політичної ситуації, маючи дві третини країн-членів ЄС як своїх союзників по «Північному потоку», поставити це питання".

П'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вважає, що добудова газопроводу "Північний потік-2" стала можливою через помилки президента у зовнішній політиці.

Про це він сказав у інтерв'ю 5 каналу, повідомили в пресслужбі "ЄС". Політик наголосив, що боротьбу проти "Північного потоку-2" не можна припиняти, і ситуація ще не програна.

"Перше, з чого почав Володимир Зеленський – це було те, що він хоче подивитися в очі Путіну, що він хоче зустрічі з ним тет-а-тет, що він хоче запропонувати йому зупинитися десь посередині – і там знайти компроміс. Це була хибна і помилкова стратегія. Зеленського чують лідери інших країн і думають: наші економіки недоотримують прибутки через санкції, якими на прохання Порошенка із солідарності з Україною запровадили проти Росії. Якщо Зеленський хоче їхати до Москви, то чому Макрон, чи Меркель, чи Пленкович, чи Рютте, чи будь-який інший лідер не може поїхати і сепаратно віч-на-віч говорити з Путіним? Це не поясниш ні власним виборцям, ні світу", – зауважує п’ятий президент.

Порошенко вважає, що Зеленський міг не хотіти такого розвитку подій, але "хаотичність і боротьба з внутрішнім ворогом Порошенком, замість того щоб боротися з Путіним, призвела до руйнівних наслідків".

"На сьогоднішній день є ризик, що Путін стане партнером світу по виходу із ситуації з Афганістаном, по вирішенню ситуації в Ірані, по координації дій по Китаю, по рішенню по Північній Кореї, по Близькому Сходу, по Лівії, по Венесуелі. Подивіться, скільки інтересів у світі. І Україна може бути легко відкинута по важливості у порядку денному світу на другі або треті ролі", – застерігає Петро Порошенко.

Політик додав: якщо ти заходиш з переліком аргументів, з переліком партнерів, з переліком пропозицій, які мотивують і політиків, і народ цих країн для того, щоб приймати не просто вигідні для України, а справедливі рішення, що базуються на європейських цінностях – перемога попереду.

"Питання «Північного потоку» – це дуже болюче питання існуючої урядової коаліції в Німеччині. І я хочу нагадати, що нам вдалося свого часу в урядову коаліційну угоду Німеччини вставити позицію по миротворцям з мандатом Ради безпеки ООН, які мали забезпечити безпекову складову для звільнення окупованого Донбасу і Криму. Тоді нам це вдалося вставити. У вересні – нові вибори. Буде нова коаліція в Німеччині. І можливо, що в складі цієї коаліції не буде політичної сили, яка ставила першим пріоритетом «Північний потік-2", – пояснює Петро Порошенко.

Він радить "дотягти до вересня і потім у зв’язку зі зміною політичної ситуації, маючи дві третини країн-членів Європейського Союзу як своїх союзників по «Північному потоку», поставити це питання".

Порошенко також нагадав, що за його каденції вдалося стримувати будівництво "Північного потоку 2": "За п’ять років з 2014 по 2019 роки вони збудували трохи більше 30%. І за два роки Зеленського вони збудували майже 70%. Друзі, а що ви робили весь цей час? Як ви це дозволили? Де були позиції Європейського Союзу? Де були позиції вашого впливу у Німеччині? Яким чином формувалися ? А Сполучені Штати?".