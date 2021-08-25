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Вілкул став в.о. міського голови Кривого Рогу

Секретар міської ради Котляр саклав повноваження. 

Виконувачем обов'язків міського голови Кривого Рогу став Юрій Вілкул – колишній мер цього міста, який займав посаду протягом десяти років.

Так відбулося через те, що секретар міської ради Олександр Котляр скликав позачергову сесію у зв'язку із загибеллю попереднього мера Костянтина Павлова. На сесії Котляр оголосив про те, що йде із посади, пише "Суспільне".

"Починаючи з 16 серпня я неодноразово чув від різних людей, що я є перша особа, яка зацікавлена у тій сумній події, яка сталася у нашому місті. Я хочу сказати, що ніколи у своєму житті я не тримався за будь-які посади, не робив вчинки, за які потім буде соромно. Я дуже хотів би довести до кінця все те, що почав робити у нашому місті. І я прийняв дуже важке для себе рішення - відмовитися від своєї посади", - сказав Олександр Котляр.

Звільнення Котляра підтримали 33 депутати.

Для проведення засідання було необхідно обрати головуючого серед присутніх депутатів. Найбільшу підтримку отримав Юрій Вілкул (за - 32, проти - 10). 

Потім на таємному голосуванні його обрали секретарем міськради, тож автоматично він став і тимчасовим в.о. мера Кривого Рогу.

Після цього потрібно подати клопотання до парламенту про призначення позачергових виборів міського голови.

Нагадаємо, що Вілкул після 10 років головування в Кривому Розі балотувався і на місцевих виборах-2020. Однак потім він оголосив, що вирішив не брати участь у другому турі за станом здоров'я, а своїм "наступником" назвав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова. Павлов переміг.

У серпні 2021 його знайшли зі смертельним вогнепальним пораненням. Поліція розглядає три версії - вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. 

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