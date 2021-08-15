Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті мера Кривого Рогу

Національна поліція розпочала кримінальне провадження за фактом смерті Криворізького міського голови Костянтина Павлова.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

“Поліція встановлює обставини смерті Криворізького міського голови. Розпочато кримінальне провадження”, - йдеться у повідомленні.

На місці події, як зазначається, перебувають керівник ГУНП в Дніпропетровській області Анатолій Щадило, начальник Криворізького районного управління поліції, слідчо-оперативні групи та криміналістична лабораторія. Також виїхала слідчо-оперативна група центрального апарату Національної поліції.

За інформацією поліції, повідомлення про інцидент правоохоронці отримали сьогодні близько 16 години.

“За попередньою інформацією, тіло чоловіка із вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинку. На місці працюють правоохоронці, триває обстеження домоволодіння, встановлюються свідки події. Поліція з’ясовує всі обставини”, - наголошується у повідомленні.

Як повідомляє портал 0654.ua, наразі будинок мера огороджений строкатою стрічкою, працюють правоохоронці.

“За попередньою версією, сталося самогубство. Зараз з'ясовуються обставини”, -сказано у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у селі Вільне під Кривим Рогом на порозі власного будинку знайшли застреленим міського голову Кривого Рогу Костянтина Павлова. Тіло чоловіка виявив знайомий загиблого. Чоловік лежав у калюжі крові, поряд з ним лежала вогнепальна зброя.

Павлов у лютому переміг на виборах міського голови Кривого Рогу, він був кандидатом від партії "Опозиційна платформа за життя".