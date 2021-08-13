Суд вирішив конфіскувати у Киви 1,2 млн гривень

Вищий антикорупційний суд вирішив конфіскувати у депутата Верховної Ради Іллі Киви 1,2 млн гривень доходу, нібито отриманого від здачі в оренду закинутої жомової ями.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"13 серпня 2021 року ВАКС задовольнив позов про визнання необґрунтованими активів у сумі понад 1,2 млн гривень, що належать народному депутату України та стягнення їх відповідно до українського законодавства в дохід держави", - йдеться в повідомленні.

Суд визнав, що депутат протиправно отримав 1 242 236 гривень.

Нагадаємо, у 2020 році журналісти Bihus.info дізналися, що Кива отримав 1,2 млн грн нібито за здачу в оренду порослої бур'янами ями, яку раніше використовував цукровий завод міста Заводське, туди скидали відходи після обробки буряку. Зараз він не працює, але яму навіщось орендувало зареєстроване у Львові ТОВ "Компанія "Сіквел" з ознаками фіктивності.

Розслідуванням зацікавились антикорупційні органи, і у травні 2021 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася з позовом до ВАКС про стягнення необґрунтованих активів Киви в дохід держави.

Це перша в історії України справа про цивільну конфіскацію майна.

Уродженець Полтави Ілля Кива у 2014-2016 роках працював в органах внутрішніх справ і якийсь час очолював департамент протидії наркозлочинності Національної поліції.

До служби в МВС Киву засудили за отримання хабаря на посаді заступника начальника Управління у справах захисту прав споживачів Полтавської області. Однак у серпні 2014 року суд зняв з нього судимість.

У 2017 році Кива очолив Соціалістичну партію України, а у 2019 році пішов у ОПЗЖ.

Того самого року його обрали до Верховної Ради за списками цієї партії, де він став борцем з "фашистами" та "неонацистами", а останнім часом у своїх соцмережах почав погрожувати поваленням чинної влади.