САП вручила обвинувальний акт колишньому "слузі народу" Юрченку

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручила обвинувальний акт колишньому депутату від "Слуги народу" Олександрові Юрченку та його помічнику Іванові Фіщенку.

Про це повідомляє "Центр протидії корупції".

Найближчим часом справу направлять до Вищого антикорупційного суду.

Згідно з матеріалами справи, Юрченко просив у детектива, який працював під прикриттям, 13 тис. доларів за те, щоб внести в Верховну Раду законопроєкт про зміни до законодавства щодо переробки твердих побутових відходів.

Ще $200 тисяч Юрченко вимагав для підкупу своїх колег, народних депутатів-членів профільного комітету. Ці гроші були необхідні для голосування на комітеті та в парламенті, однак передати їх не встигли, оскільки інформацію про справу "злили".

Нагадаємо, з фракції "Слуга народу" Юрченка виключили ще минулого року через підозри в причетності до хабарництва. Він був обраний не за партійними списками, а за мажоритаркою, тож після виключення з фракції мандату не втратив.

Цього літа нардеп знову втрапив у скандал. Нардеп виїжджав з платної парковки в центрі міста і вдарив авто, що стояло в заторі. Після цього депутат начебто намагався втекти з місця ДТП, але не зміг. Згодом він напав на іншого учасника аварії. Поліція також запідозрила нардепа в наркотичному сп'янінні.