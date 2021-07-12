Разумков: судове рішення може стати підставою для позбавлення депутата Юрченка мандата

Спікер закликав нардепів думати, щоб "нам не було соромно дивитися в очі".

Підстовою для позбавлення нардепа Олександра Юрченка мандату може стати судове рішення.

Про це на погоджувальній раді заявив спікер ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент LB.

"Я хотів би зосередити увагу також на діях наших колег. На жаль, на минулому тижні ми бачили черговий скандал з народним депутатом (позафракційним Олександром Юрченком) з керуванням у нетверезому стані автомобілем. Скоєнням ДТП. Я ще раз повторюю, що закон має бути один для всіх", — заявив він.

Разумков додав, що йому "дуже шкода, що сьогодні в українському законодавстві немає норми, яка б дійсно могла б очищати Верховну Раду від таких вчинків та дій таких колег. Я думаю, що нам також треба попрацювати в цьому плані. І, можливо, внести відповідні зміни".

Спікер нагадав, що кримінальна відповідальність і рішення суду щодо кримінального вироку є підставою для того, щоб депутат втратив свій мандат.

"І це треба пам’ятати. І не лише через мандат. Давайте будемо відверті. Нас обирали люди. Давайте так, щоб нам не було соромно дивитися в очі. Ні на округах, ні на відпочинку. Тому ще раз звертаюся до всіх колег. У нас наближається і робота в регіонах, і відпустки. Тому кожен спочатку думає, що він робить. Щоб потім не червоніла вся Верховна Рада та влада. Бо ми всі тут влада", — підкреслив він.

Водночас голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко ще раз закликав Юрченка скласти мандат.

Нагадаємо, що з фракції "Слуга народу" Юрченка виключили ще минулого року через підозри в причетності до хабарництва. Юрченко був обраний не за партійними списками, а за мажоритаркою, тож після виключення з фракції мандату не втратив.

Цього літа нардеп знову втрапив у скандал. Нардеп виїжджав з платної парковки в центрі міста і вдарив авто, що стояло в заторі.

Після цього депутат начебто намагався втекти з місця ДТП, але не зміг. Згодом він напав на іншого учасника аварії. Поліція також запідозрила нардепа в наркотичному сп'янінні.