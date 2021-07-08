Народний депутат Олександр Юрченко потрапив у аварію у Львові. Про це повідомляє ТСН.

Як зазначає видання, нардеп виїжджав на "Мустангу" заднім ходом з платної парковки в центрі міста і вдарив авто, що стояло в заторі.

Після цього депутат начебто намагався втекти з місця ДТП, але не зміг, бо дорога була заблокована машинами. Другий учасник аварії почав знімати Юрченка, після чого той кинувся на нього з кулаками і вирвав телефон.

За інформацією журналістів, працівники патрульної поліції, що прибули на місце ДТП, запідозрили, що Юрченко перебував у стані наркотичного сп’яніння, після чого повезли нардепа на огляд.

"Результат тесту це підтвердив", - йдеться в повідомленні. Юрченко відмовився від коментарів журналістам.

Інформацію про те, що Юрченко був у стані наркотичного сп'яніння, у Facebook оприлюднив також нардеп Гео Лерос.

Нагадаємо, наприкінці вересня Юрченко вийшов з СІЗО під заставу. Його підозрюють у одержанні неправомірної вигоди у великому розмірі, а також підбуренні до надання неправомірної вигоди службовій особі, вчиненому повторно, за попередньою групою осіб (ч. 4 ст. 368, ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України).

За даними слідства, Юрченко завуальовано вимагав передати через посередника 13 тис. доларів за внесення пропозицій до законопроєту та у подальшому 200 тис. доларів для підкупу нардепів-членів комітету.

15 вересня ВАКС заарештував помічника Юрченка з альтернативою застави в 1,5 млн гривень. Він вніс заставу і вийшов з СІЗО вже на наступний день.

17 вересня Венедіктова підписала підозру та клопотання про арешт Юрченка. В Раді офіційно оголосили про виключення його з фракції "Слуга народу".

В Офісі президента повідомили, що народний депутат "Слуги народу" Олександр Юрченко, підозрюваний в причетності до вимагання хабаря, "втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради".