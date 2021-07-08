Українського "вора в законі" Нєдєлю затримали в Болгарії

Йому загрожує екстрадиція в Україну та 15 років тюрми.

Болгарські правоохоронці у середу, 7 липня, затримали в аеропорту Софії Андрія Недзельського, відомого в кримінальних колах як Андрій Львівський і Нєдєля.

Про це повідомила пресслужба МВС України.

"Встановлено, що «вор в законі» за підробленими документами намагався прибути до Болгарії. Під час митного контролю «Нєдєля» надав документи на ім’я іншої особи. Наразі українські поліцейські працюють із болгарськими колегами щодо подальшої екстрадиції «Андрія Львівського» на територію України", - йдеться в повідомленні.

Недзельський з березня 2020 року знаходиться в розшуку за підозрою в убивстві, йому загрожує 15 років позбавлення волі.

За версією української поліції, у 2009 році він вбив свого друга та бізнес-партнера.

"На той час «Андрій Львівський» прагнув отримати найвищий статус у злочинній ієрархії, а його товариш, з яким у нього виник конфлікт на ґрунті спільної злочинної діяльності, збирався ініціювати так звану «сходку» та поскаржитися на нього лідерам кримінального світу. У разі проведення такого зібрання підозрюваний не зміг би отримати статус «вора в законі», тому вирішив позбутися свого бізнес-партнера", - заявили в МВС.

У 2012 році Нєдєлю "коронували" і надали статус "вора в законі". Відтоді він почав контролювати діяльність злочинних груп, "тіньові" схеми реального сектору економіки та відповідав за кримінальний "общак", стверджують в МВС.

У 2021 році Недзельський потрапив до санкційного списку РНБО.