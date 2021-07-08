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У Стрию 20-річний чоловік пошкодив майже 60 могильних пам'ятників і намагався втекти від поліції

Проти місцевого мешканця порушили кримінальну справу.

Співробітники поліції затримали 20-річного жителя міста Стрия Львівської області, який пошкодив майже 60 могильних пам’ятників на місцевому кладовищі.

Згідно з інформацією пресслужби обласної поліції, близько 5:30 8 липня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від жителя міста Стрий про те, що на території кладовища, розташованого на вулиці Нижанківського у райцентрі, невідомий чоловік повалив кілька намогильних хрестів та пошкодив пам’ятники.

Під час обстеження території цвинтаря правоохоронці помітили чоловіка, який саме намагався повалити один з хрестів на місці поховання січових стрільців.  Побачивши поліцейських, він намагався втекти, проте правоохоронці наздогнали його та затримали.

"Особу зловмисника встановлено – ним виявився 20-річний житель Стрия. Як попередньо встановили правоохоронці, загалом чоловік пошкодив 59 намогильних хрестів та пам’ятників", - зазначають у поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.297 (Осквернення або руйнування могили борців за незалежність України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, торік у серпні нетверезий водій на Lexus зніс квітники на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

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