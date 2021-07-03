На Львівщині від удару блискавки загинув 14-річний хлопчик

Поблизу Львова від удару блискавки загинув 14-річний хлопчик.

Про це повідомили у Департаменті цивільного захисту ЛОДА.

Трагедія сталася у п’ятницю, 2липня, о 21:45 у с. Тарасівка Львівського району (Підберізцівська ТГ).

Від удару блискавки загинув місцевий мешканець 2007 року народження.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у червні у Чернівцях блискавка влучила у дах міської дитячої лікарні та пошкодила черепичне покриття. Ніхто із людей не постраждав.

На Рівненщині блискавка влучила у двох людей, один із них – підліток.

У 2020 році у Львівській області від удару блискавки загинув 16-річний підліток, який опинився у полі під час грози, а у Карпатах – турист зі Львова.