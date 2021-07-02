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У Міноборони заявили, що замінять черевики військових жінок для участі в параді

Підбор у цих черевиках буде трохи меншим, ніж у моделі, яка викликала критику.

У Міноборони заявили, що замінять черевики військових жінок для участі в параді
Фото: АрміяInform

У Міністерстві оборони України вирішили зробити для військових жінок експериментальну модель черевиків на підборах для участі в параді на честь Дня Незалежності.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, якого цитує "Радіо Свобода".

"Ми можемо зробити експериментальну модель саме для параду на честь 30-річчя Незалежності. Вони її випробують, практично, а потім будемо приймати рішення щодо впровадження", – пояснив міністр.

За словами Тарана, підбор у цих черевиках буде трохи меншим, ніж у моделі, яка викликала критику в соцмережах.

За словами однієї з курсанток, нові черевички "носили з тиждень, і вони, звичайно, зручніші, ніж ті туфлі: не будуть спадати з ноги, а товща підошва зробить зручнішим пересування на асфальті".

Нагадаємо, скандал довкола жіночого взуття розгорівся після того, як інформагентство Міноборони "АрміяInform" повідомило, що "разом із іншими підрозділами головною вулицею столиці крокуватиме жіноча «коробка» військовослужбовиць ЗСУ". На оприлюднених світлинах видно, що жінки марширують у чорних туфлях із підборами. 

2 липня перед початком години запитань до уряду в Верховній Раді віцеспікерка Олена Кондратюк, до якої долучилися й інші депутатки і депутати, наголосила на успішній боротьбі за рівність прав жінок у ЗСУ. Окремі депутатки принесли в зал взуття на підборах та поклали його перед міністром оборони.

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