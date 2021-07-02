​У громадському транспорті Києва більше не буде кондукторів

З 1 липня наземний міський транспорт Києва почав працювати без кондукторів. Одноразові квитки на проїзд в тролейбусах, трамваях і автобусах тепер продають водії.

"Посада кондуктора офіційно скасована. Частина співробітників, які виконували цю роботу переведені на суміжні професії. А саме ними посилено штат контролерів, які перевіряють оплату проїзду в міському транспорті", - цитує газета "Сьогодні" заяву "Київпастрансу".

Штат кондукторів налічував до тисячі чоловік. Частині з них довелося звільнитися, оскільки вони не підходять на роботу контролерами за віком.

Підприємство закликало пасажирів оплачувати проїзд в міському наземному транспорті, оскільки контроль буде посилено на всіх маршрутах. Штраф за безквитковий проїзд – 160 гривень, разовий талон коштує 8 гривень.

Проїзд у трамваях, тролейбусах, автобусах і фунікулері можна оплатити за допомогою е-квитка або заздалегідь придбати паперові квитки.

Нагадаємо, що "Київпастранс" давно збирався ліквідувати посаду кондуктора. Зокрема, про це говорили ще у 2019 році.

Тоді повідомлялося, шо на початок 2017 року в "Київпастрансі" працювало близько 1250 кондукторів, на початок 2018 року - 1123, а на 1 липня 2019 року - вже 1088.