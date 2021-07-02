Співробітник МТСБУ попався на продажі відео з камер спостереження в Києві

Служба безпеки України повідомила про підозру співробітнику Моторного (транспортного) страхового бюро України. Йому закидають продаж відео з камер спостереження у Києві.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"Фахівець маючи право доступу до інформаційно-телекомунікаційної системи «Комплексна система відеоспостереження міста Києва», вступив у змову із групою осіб та регулярно за грошову винагороду збував їм інформацію з бази даних «Безпечна столиця». Інформація про переміщення транспортних засобів по м. Києву та встановлення їх місцезнаходження за державним номерним знаком, збувалася зацікавленим особам через месенджер Telegram. Вартість «послуг» становила від 100 доларів США", - йдеться в повідомленні.

Чоловіку інкримінували ч. 2 ст. 361-2 (несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в інформаційно-телекомунікаційній системі) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що камери спостереження в Києві почали масово встановлювати у 2017 році.