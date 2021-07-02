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"Укрзалізниця" планує демонтувати частину вузькоколійки в Закарпатській області

Хочуть розібрати ділянку Іршава-Приборжавське. 

Регіональна філія “Львівська залізниця” листом до Іршавської ОТГ проінформувала про бажання розібрати ділянку вузькоколійної дороги Іршава-Приборжавське. Про це LB.ua повідомив місцевий активіст Денис Добра.

Листом від 24.06.2021 за підписом начальника Хустської дистанції колії Гафинець М.С. головам Іршавської ОТГ та с. Білки і Довге було надіслано лист щодо планів демонтажу вищевказаної дільниці з 1 липня. Вони також просять забезпечити відсутність втручання місцевих жителів.

Станція Приборжавське була збудована у 1908 році.

Фото: Боржавська вузькоколійка

“Замість того, щоб розвивати атракції та туризм — Львівська залізниця знову пробує розібрати одну з трьох діючих вузькоколійок в Україні після численних зверень Закарпатської обласної ради про передачу на баланс для реалізації пілотного проекту, а саме запуску на цій ділянці велодрезин", - розповів LB.ua Денис Добра.

LB.ua надіслало запит до "Укрзалізниці".

Нагадаємо, у березні 2016 Укрзалізниця вже пробувала розібрати ділянку, але місцеві активісти не дали цього зробити.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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