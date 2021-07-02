На Донбасі окупанти вчора 26 разів порушували режим припинення вогню і вже 6 сьогодні

На обстріли ворога українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Протягом минулої доби, 1 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 26 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ РФ.

На обстріли ворога українські захисники відкривали вогонь у відповідь, повідомляє пресцентр ООС.

Так, у напрямку Авдіївки окупанти здійснили 8 обстрілів з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

"Також окупанти здійснили обстріл об’єктів цивільної інфраструктури та приватного сектору Авдіївки з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібрів", - сказано у вечірньому зведенні.

Неподалік Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Зайцевого російські окупанти обстріляли наші позиції з великокаліберних кулеметів.

У районі Опитного ворог відкрив вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Талаківки окупанти застосували міномети 120-го калібру.

Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил з мінометів 120-го та 82-го калібрів і автоматичних станкових гранатометів. В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав проникаючі осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – середньої тяжкості.

У районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російські найманці застосували міномети 120-го калібру.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".

Неподалік Побєди російські окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Старогнатівки окупанти тричі застосували артилерійські системи калібру 122 мм і міномети 120-го та 82-го калібрів.

У районі Світлодарська збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Новотошківського ворог вів вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В напрямку Новоолександрівки російські найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. Біля Золотого-4 ворог застосовував безпілотний літальний апарат для скидання пострілів ВОГ-17.

Станом на 7:00 2 липня зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

У районі Золотого-4 ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру. Поблизу Гнутового окупанти двічі відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру. Неподалік Авдіївки противник тричі вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України сьогодні немає.