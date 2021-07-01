У справі Труханова призначили безоплатного адвоката

З 31 березня не може відбутися підготовче засідання у справі через системні неявки деяких адвокатів.

Вищий антикорупційний суд 1 липня призначив безоплатного адвоката Ігорю Кравченку - обвинуваченому у резонансній справі міського голови Одеси Геннадія Труханова по “Краяну”.

Це рішення прийняла колегія суддів у складі Олега Ткаченка, Віталія Дубаса та Олега Коліуша, інформує кореспондент LB.ua з ВАКСу.

Труханова та ще шістьох фігурантів звинувачують у змові та заволодінні 93 мільйонами гривень з бюджету Одеси шляхом купівлі у 2016 році розвалин заводу-банкрута “Краян” за завідомо вдвічі завищеною вартістю. За версією слідства, Кравченко - адвокат, який отримав фіктивну довіреність ТОВ VALTON GROUP LP, через яку і перепродали збанкрутілий завод.

11 лютого цього року Апеляційна палата ВАКСу скасувала виправдувальний вирок одеського суду та направила справу на новий розгляд у ВАКС.

З 31 березня не може відбутися підготовче засідання у справі через системні неявки деяких адвокатів. Участь захисників обов’язкова, бо їхніх клієнтів обвинувачують у особливо тяжкому злочині. Сьогодні суд відклали, оскільки адвокати Тарас Пошиванюк та Михайло Коротюк перебувають у відпустці, а захисник Сергій Лисенко, хоч і був належним чином повідомлений про дату й місце засідання, до суду не прийшов.

Підготовче засідання п’ять разів поспіль відкладали через неявки Коротюка й Лисенка - адвокатів Ігоря Кравченка. Аби унеможливити затягування розгляду, прокурор САП Валентин Мусіяка прохав призначити нового захисника з Центру безоплатної правової допомоги, визнати причини неявки адвокатів неповажними та звернутись до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, аби притягнути їх до дисциплінарної відповідальності.

Суд пристав на перше прохання САП, але вирішив дати оцінку неявкам у наступному судовому засіданні 20 липня.

Нагадаємо, 25 травня ВАКС оштрафував адвоката Михайла Коротюка на 12 тисяч гривень за зловживання – постійні неявки.

15 червня суд ухвалив звернутися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, щоб притягнути захисників у справі мера Одеси Геннадія Труханова Михайла Коротюка та Сергія Лисенка до дисциплінарної відповідальності за неявки до суду через неповажні причини. Ці захисники не приходять до суду, бо нібито частина суддів не носять маски, а це становить загрозу їхньому життю та здоров’ю. І просять дозволити їм під’єднуватися дистанційно, в режимі відеоконференції, зі своїх робочих місць через систему EasyCon і TrueConf. На переконання суду, законних підстав здійснювати відеоконференцзв'язок цими системами немає і минулого разу в цьому вже було відмовлено.

16 червня Апеляційна палата ВАКСу закрила провадження щодо оцінщиці майна заводу-банкроту “Краян” Галини Богданової у зв’язку з її смертю. Судова колегія у складі Віктора Панкулича, Сергія Боднара та Ігоря Панаіда дійшла висновку, що немає єдиного правового регулювання, що робити у разі скасування саме виправдувального, а не обвинувального вироку. Тому виправдувальний вирок щодо неї не скасували.