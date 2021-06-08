​Найбільшу зарплату серед міських голів отримує мер Запоріжжя, найменшу - мер Херсона, - "ЧЕСНО"

Рух "Чесно" дослідив, хто з мерів українських міст обласного значення найбільше заробляє.

Про це повідомляється на сайті організації.

Зазначається, що дохід міських голів лише на декілька відсотків корелює з кількістю населення. Так, середній заробіток мера Львова Андрія Садового - 33,5 тис. гривень, хоча місто за населенням майже дорівнює Запоріжжю, а у мільйонній Одесі Геннадій Труханов отримує трохи менше - 23 тис. гривень на місяць.

Мер найменшого обласного центру України - Ужгорода - Богдан Андріїв отримує 55,2 тис. гривень на місяць, керуючи громадою у 115,5 тис. мешканців. Бюджет найменшого обласного центру складає 1,4 млрд гривень.

Проаналізувавши дані по всіх зарплатах, у "ЧЕСНО" побачили, що розмір бюджету міста ніяк не впливає на рівень винагороди мера.

Наприклад, у Чернігові Владислав Атрошенко з населенням 286 тис. мешканців та бюджетом 2,9 млрд гривень отримує 63,3 тис., тоді як Руслан Марцінків з Івано-Франківська при майже таких самих показниках має 39,2 тис. гривень. А от помічники та радники мера коштують платникам податків 700 тис. гривень на місяць.

Найменше заробляє мер Херсона Ігор Колихаєв, який минулого року отримував у парламенті близько 35 тис. гривень на місяць, тепер він пішов керувати містом на зарплату близько 16 тис. гривень. У Херсоні найменший бюджет з усіх міст України, що мають понад 300 тис. мешканців, і найскромніші заробітки мера. Також менше середньої зарплати отримують міські голови Полтави (48,2 тис. гривень), Житомира (29,5 тис. гривень), Чернівців (49,4 тис. гривень) та Сум (43,9 тис. гривень).

Найбільше з усіх мерів заробляє міський голова Запоріжжя Володимир Буряк, заробітна плата якого у квітні склала 127,5 тис. гривень, з них 73% - премія.

Нагадаємо, лідером за кількістю заступників і радників мера, а також за рівнем витрат на їхні зарплати та премії, став міський голова Івано-Франківська Марцинків. У міського голови Франківська аж 23 радники. До прикладу, у мера Херсона їх всього чотири - вони виконують функції заступників міського голови. А у мерів міст-мільйонників Києва, Харкова та Дніпра радників немає взагалі.