Вчора вранці, 7 червня, в поліцію надійшло повідомлення, що в одному з сіл Великоолександрівщини, що на Херсонщині, 9-річний хлопець з пневматичної гвинтівки здійснив постріл в свою 60-річну бабусю.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Наразі життю та здоров’ю жінки загрози немає. Вирішується питання про притягнення батьків хлопця до адміністративної відповідальності.

Як з'ясувалося, хлопець вранці прийшов в гості до своїх дідуся та бабусі. Жінка завела онука до літньої кухні, де дитина знайшла дідову пневматичну гвинтівку. Хлопець став її розглядати та випадково натиснув курок. Зброя виявилася зарядженою, роздався постріл і кулька влучила бабусі у м’які тканини біля шиї.

Як зазначив заступник начальника місцевої поліції Юрій Троцай, пневматична гвинтівка не належить до виду зброї, на яку повинно мати спеціальний дозвіл. Також пневматику не обов’язково тримати в сейфі, як мисливську зброю.

"Отримана жінкою рана ніякої небезпеки для її життя та здоров’я не становила. Потерпіла написала заяву з проханням розслідування не проводити. Проте наразі вирішується питання про підготовку відносно батьків хлопця адміністративних матеріалів і притягнення їх до відповідальності за ч.1 ст.184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

Нагадаємо, на Одещині чоловік з рушниці стріляв по сусідських дітях, які галасували під вікнами.