Окупанти з початку доби вже двічі відкривали вогонь у зоні ООС

Російсько-окупаційні війська станом на 7 ранку 8 червня двічі порушували режим припинення вогню в зоні Операції Об'єднаних сил. Біля Новгородського противник двічі обстріляв позиції захисників зі станкових протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів, повідомили на сторінці штабу ООС у Facebook.

"Втрат серед військових Збройних Сил України немає. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

За 7 червня ворог також стріляв двічі. Біля Лебединського загарбники застосували станкові протитанкові і автоматичні станкові гранатомети, а біля Луганського – міномети 82-го калібру, станкові протитанкові, автоматичні, ручні протитанкові гранатомети і крупнокаліберні кулемети.

Повідомляється також, що впродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4181 транспортний засіб і 4878 осіб. До територіальних підрозділів для перевірки на причетність до збройних формувань Російської Федерації та її найманців доставлялись 4 особи. Виявлено 73 адміністративних правопорушення.

Нагадаємо, що окупаційні війська глушать безпілотники моніторингової місії ОБСЄ на підконтрольній Україні території. Дальність дії окремих "глушилок" може сягати 120 км.