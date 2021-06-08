У Харкові внаслідок вибуху постраждали п'ятеро людей (оновлено)
У Харкові внаслідок вибуху постраждали п'ятеро людей (оновлено)
Слідом за УЄФА на нову форму збірної України відреагували у ФІФА
Слідом за УЄФА на нову форму збірної України відреагували у ФІФА
У суді щодо MH17 озвучили нові записи Гіркіна і командирів "ДНР" про "Бук"
У суді щодо MH17 озвучили нові записи Гіркіна і командирів "ДНР" про "Бук"
ФСБ могла отруїти російського письменника Бикова "Новачком", - Bellingcat
ФСБ могла отруїти російського письменника Бикова "Новачком", - Bellingcat
​На Херсонщині в ДТП загинув заступник голови Кропивницької ВО "Свобода" з дружиною та шестирічною донькою
​На Херсонщині в ДТП загинув заступник голови Кропивницької ВО "Свобода" з дружиною та шестирічною донькою
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Кабмін пропонує запровадити санкції проти 10 юридичних осіб із 8 країн за пропаганду агресії РФ
Кабмін пропонує запровадити санкції проти 10 юридичних осіб із 8 країн за пропаганду агресії РФ
Путін назвав можливий вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії
Путін назвав можливий вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії
У київській багатоповерхівці обірвався ліфт, загинув чоловік
У київській багатоповерхівці обірвався ліфт, загинув чоловік
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти з початку доби вже двічі відкривали вогонь у зоні ООС

Бойових втрат із боку захисників немає. 

Окупанти з початку доби вже двічі відкривали вогонь у зоні ООС
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Російсько-окупаційні війська станом на 7 ранку 8 червня двічі порушували режим припинення вогню в зоні Операції Об'єднаних сил. Біля Новгородського противник двічі обстріляв позиції захисників зі станкових протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів, повідомили на сторінці штабу ООС у Facebook. 

"Втрат серед військових Збройних Сил України немає. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

За 7 червня ворог також стріляв двічі. Біля Лебединського загарбники застосували станкові протитанкові і автоматичні станкові гранатомети, а біля Луганського – міномети 82-го калібру, станкові протитанкові, автоматичні, ручні протитанкові гранатомети і крупнокаліберні кулемети. 

Повідомляється також, що впродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4181 транспортний засіб і 4878 осіб. До територіальних підрозділів для перевірки на причетність до збройних формувань Російської Федерації та її найманців доставлялись 4 особи. Виявлено 73 адміністративних правопорушення.

Нагадаємо, що окупаційні війська глушать безпілотники моніторингової місії ОБСЄ на підконтрольній Україні території. Дальність дії окремих "глушилок" може сягати 120 км.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також