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У Києві оголосили підозру чоловіку, який обміняв 20 000 доларів на сувенірні купюри

Клієнт знайшов шахрая за оголошенням про вигідний обмін в Інтернеті. 

Фото: Facebook Поліція Києва
У Києві оголосили підозру чоловіку, який обміняв 20 000 доларів (пів мільйона гривень) на сувенірні купюри. Потерпілий знайшов оголошення про вигідний обмін валюти в Інтернеті і зустрівся з кур'єром, але порушник замість справжніх гривень обміняв гроші на фейкові. Після оборудки чоловік одразу ж втік, повідомили на сторінці Поліції Києва в Facebook.

Обмін грошей проходив в салоні авто. Правоохоронці під час розшукових заходів встановили особу підозрюваного. Ним виявився 21-річний уродженець Вінничини, раніше несудимий. 

"Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, та суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення інших учасників, причетних до даної протиправної діяльності", - зазначили правоохоронці.

Фото: Facebook Поліція Києва

Обмін валют із шахраєм
Фото: Facebook Поліція Києва
Обмін валют із шахраєм

Нагадаємо, що у липні 2020 у Києві викрили фіктивний "обмінник", організатор якого вкрав у клієнта 30 тисяч доларів. Потерпілий також знайшов цей "обмінник" в оголошеннях в Інтернеті. 

Псевдокасир вирвав із рук гроші та через потаємний вихід вийшов у двір будівлі. Після цього зловмисник намагався втекти з місця скоєння злочину. 

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