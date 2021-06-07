Обмін грошей проходив в салоні авто. Правоохоронці під час розшукових заходів встановили особу підозрюваного. Ним виявився 21-річний уродженець Вінничини, раніше несудимий.
"Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, та суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення інших учасників, причетних до даної протиправної діяльності", - зазначили правоохоронці.
Нагадаємо, що у липні 2020 у Києві викрили фіктивний "обмінник", організатор якого вкрав у клієнта 30 тисяч доларів. Потерпілий також знайшов цей "обмінник" в оголошеннях в Інтернеті.
Псевдокасир вирвав із рук гроші та через потаємний вихід вийшов у двір будівлі. Після цього зловмисник намагався втекти з місця скоєння злочину.