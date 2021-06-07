Головного тренера "Ювентуса" підозрюють у відмиванні грошей і шахрайстві в особливо великих розмірах

Новий головний тренер "Ювентуса" Массиміліано Аллегрі підозрюється у відмиванні грошей, повідомляє Calciomercato.

За інсайдерською інформацією, 53-річний італійський фахівець із серпня 2018 року по квітень 2021 року одержав від мальтійської компанії Oia limited 7 банківських переказів на загальну суму 161 тисяча євро.

Цю компанію звинувачують в організації незаконних азартних ігор і ставок, шахрайстві, а також зв'язках з італійською оргзлочинністю.

Крім того, за той самий період фахівець отримав 7 переказів на загальну суму 168 тисяч євро від компанії Hit DD Nova Gorica, яка управляє готелями, ігровими та розважальними центрами в Словенії.

Передбачається, що ці гроші отримано за рахунок виграшів, слідство не виключає інших підозрілих операцій.

Ще 80 тисяч євро були отримані від компанії з Монако. Цей переказ привернув особливу увагу слідства, оскільки відсутні документи, які підтверджували б його законність.

Сам Аллегрі вже заявив, що не причетний до незаконної діяльності.