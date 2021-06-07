Найсильніша українська біатлоністка виступить на Олімпіаді в Пекіні під іншим прізвищем

Капітан жіночої біатлонної збірної України Олена Підгрушна вийшла заміж.

34-річна спортсменка повідомила про те, що змінила своє прізвище після заміжжя. Тепер вона буде виступати під прізвищем Білосюк.

"Щоб досягати успіху, потрібно вчитись, розвиватись, змінюватись. Інколи досить маленьких змін, а інколи варто зважитись і на кардинальні зміни.

Я постійно займаюся самовдосконаленням, та й у моєму житті настав час кардинальних змін! Тому одружившись, я змінила прізвище.

У сезоні 2021/2022 у протоколах буде не Pidhrushna, а Bilosiuk.

І зараз ми працюємо над тим, щоб Білосюк була швидшою за Підгрушну. Бажаю і вам життєвих змін, що принесуть щастя у ваші домівки!" - написала Підгрушна в Instagram.

Варто відзначити, Підгрушна вийшла заміж удруге. З 2013 по 2016 рік вона була в шлюбі з політиком Олексієм Кайдою.

Додамо, що наступний сезон - олімпійський. Зимова Олімпіада-2022 пройде в Пекіні.