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Найсильніша українська біатлоністка виступить на Олімпіаді в Пекіні під іншим прізвищем

Олена Підгрушна змінила прізвище після заміжжя.

Найсильніша українська біатлоністка виступить на Олімпіаді в Пекіні під іншим прізвищем
Олена Підгрушна
Фото: biathlon.com.ua

Капітан жіночої біатлонної збірної України Олена Підгрушна вийшла заміж.

34-річна спортсменка повідомила про те, що змінила своє прізвище після заміжжя. Тепер вона буде виступати під прізвищем Білосюк.

"Щоб досягати успіху, потрібно вчитись, розвиватись, змінюватись. Інколи досить маленьких змін, а інколи варто зважитись і на кардинальні зміни.

Я постійно займаюся самовдосконаленням, та й у моєму житті настав час кардинальних змін! Тому одружившись, я змінила прізвище.

У сезоні 2021/2022 у протоколах буде не Pidhrushna, а Bilosiuk.

І зараз ми працюємо над тим, щоб Білосюк була швидшою за Підгрушну. Бажаю і вам життєвих змін, що принесуть щастя у ваші домівки!" - написала Підгрушна в Instagram.

Варто відзначити, Підгрушна вийшла заміж удруге. З 2013 по 2016 рік вона була в шлюбі з політиком Олексієм Кайдою.

Додамо, що наступний сезон - олімпійський. Зимова Олімпіада-2022 пройде в Пекіні.

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