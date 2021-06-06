Українська веслувальниця виграла чотири медалі на Чемпіонаті Європи

У неділю в Познані українці здобули два "срібла" і дві "бронзи".

Українка Людмила Лузан виграла чотири медалі на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное в Познані (Польща).

Як передає Укрінформ, сьогодні Лузан здобула "срібло" на дистанції 200 метрів на каное-одиночці та "бронзу" в парі з Анастасією Четвериковою на каное-двійці на дистанції 200 метрів.

Загалом Лузан виграла у Познані чотири медалі (два "золота", "срібло" і "бронзу"). Раніше нікому з України не підкорялося подібне досягнення на Чемпіонаті Європи.

Також сьогодні в Познані українці здобули ще дві нагороди. Олег Кухарик – Дмитро Даниленко виграли "срібло" на байдарці-двійці на дистанції 500 метрів. А Марія Повх виграла "бронзу" на байдарці-одиночці на дистанції 500 метрів.

Як повідомляло агентсов, 5 червня пара Людмила Лузан – Анастасія Четверикова перемогли на чемпіонаті Європи з веслування в Познані. Українки виграли фінальний заїзд в каное-двійці на дистанції 500 метрів.